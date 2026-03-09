Viabilità, Brandizzo: nuove luci a led sulle rampe di svincolo della statale 11

Anas ha programmato un’ulteriore fase dei lavori sugli impianti di illuminazione lungo le rampe degli svincoli sulla statale 11 “Padana Superiore” a Brandizzo.
Gli interventi consistono nella sostituzione dei pali di illuminazione esistenti con installazione di luci LED a risparmio energetico.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, a partire da domani, martedì 10 marzo, e fino a venerdì 20 marzo sarà chiusa al traffico la rampa di immissione sulla statale 11 in direzione Settimo Torinese/Torino per chi proviene dalla SP500 (Volpiano).
Durante la chiusura della rampa, la circolazione proveniente da Volpiano potrà proseguire sulla SP500 fino alla rotatoria di Gassino con rientro sempre sulla SP500 - in direzione Volpiano - fino alla rampa di immissione sulla statale 11.
La limitazione sarà sospesa mercoledì 18 marzo.