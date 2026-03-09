Strada San Mauro, buca aperta da dicembre: verifiche sulla tubazione

Una buca che resta aperta da mesi e continua a creare disagi ai residenti. Nel pomeriggio di oggi la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, ha effettuato un nuovo sopralluogo lungo la strada provinciale di strada San Mauro per verificare la situazione del cedimento dell’asfalto segnalato già a fine dicembre.

Nuovo sopralluogo

Al sopralluogo hanno partecipato diversi soggetti coinvolti nella gestione della problematica: i tecnici di Smat, gli uffici comunali, quelli circoscrizionali e alcuni privati. L’obiettivo è individuare con precisione l’origine del problema che ha causato il cedimento della carreggiata.

Secondo quanto spiegato dalla coordinatrice, infatti, non si tratta di una semplice buca nell’asfalto. Il cedimento sarebbe stato provocato da un guasto sotto la sede stradale, legato alla rottura di una tubazione che continua a compromettere la stabilità del fondo stradale.

"Capisco perfettamente il disagio e la frustrazione dei residenti - ha spiegato Zaccaro -, vedere la strada in queste condizioni da fine dicembre non è accettabile. Proprio per questo stiamo seguendo la situazione passo dopo passo".

Proprio la presenza del guasto sotterraneo rende impossibile un intervento rapido di chiusura della buca. Senza individuare e riparare prima la tubazione danneggiata, infatti, l’asfalto rischierebbe di cedere nuovamente nel giro di poco tempo.

Nuove verifiche

In questa fase sono ancora in corso verifiche tra i soggetti coinvolti per stabilire a chi appartenga la tubazione responsabile del cedimento. Alcuni privati hanno già effettuato videoispezioni per dimostrare di non essere coinvolti, mentre Smat sta portando avanti ulteriori controlli tecnici per chiarire definitivamente la situazione.

Dal territorio arriva intanto la richiesta di una soluzione rapida per ripristinare la sicurezza della strada e la normale viabilità. La Circoscrizione, insieme al presidente Valerio Lomanto, continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda e ad aggiornare i cittadini sugli sviluppi.