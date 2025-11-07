Lo spaccio era un affare di famiglia: a Nichelino arrestati due fratelli

Le manette dei carabinieri scattate per un 33enne e un 42enne

I Carabinieri della Tenenza di Nichelino, a seguito di una complessa attività investigativa, hanno individuato due fratelli di 33 e 42 anni che “arrotondavano” le loro entrate fornendo droga ai giovani del posto.

Il risultato di una lunga indagine

L’indagine, condotta con l’ausilio di mezzi tecnici e mediante servizi di osservazione, ha permesso di accertare numerose cessioni di stupefacente nei pressi di un noto chiosco della zona, luogo frequentato assiduamente da assuntori di droga.

Rinvenuti nove panetti di hashish

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti nove panetti di hashish per un totale di 900 grammi. I due presunti spacciatori sono stati arrestati perché gravemente indiziata del reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso”.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati poi messi ai domiciliari.