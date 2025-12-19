Per un pomeriggio il Borgo antico di Nichelino si trasforma nella Betlemme di 2000 anni fa

Costumi e scenografie della Betlemme di 2000 anni fa. Per un pomeriggio Nichelino fa un salto indietro nella storia: domani, sabato 20 dicembre, dalle ore 13 alle 18 è in programma la terza edizione del Presepe Vivente, un appuntamento capace di creare partecipazione ed emozione, nella rivisitazione di un momento leggendario.

Dall’Accampamento dei Romani al Palazzo di Erode, dagli Scribi alla Scuola ebraica, fino alla Natività custodita nella chiesetta del Borgo antico, ogni scena è curata nei dettagli scenografici e nei costumi, realizzati con dedizione dalle sarte volontarie del comitato. Oltre 100 figuranti, 28 postazioni e una crescita costante del progetto.

Figuranti, costumi d'epoca e 28 postazioni

Lungo le vie, la “città dei mestieri” ospiterà il fabbro, il falegname, il calzolaio, il tappetaio e il vasaio, insieme a bancarelle di spezie, tessuti e pietre preziose, alla piazza del mercato e al bazar animati da figuranti, danzatrici orientali, coro con canti natalizi e musiche dal vivo. Saranno presenti anche animali da fattoria e un’area dedicata ai falchi, con brevi racconti storico-naturalistici pensati per incuriosire grandi e piccini.

Tra le novità del 2025, l’area Open Factory offrirà laboratori creativi per tutte le età: lavorazione del legno, pittura, giochi tradizionali, murales partecipativi e il nuovo laboratorio di lavorazione dell’argilla, insieme ai racconti delle lavandaie. La “Locanda” proporrà semplici degustazioni ispirate ai sapori del tempo, creando uno spazio di incontro e convivialità.

Percorso privo di barriere architettoniche

L’intero percorso sarà accessibile e privo di barriere architettoniche, con varchi dedicati, servizi igienici e parcheggi riservati nelle zone limitrofe. La manifestazione si svolgerà in un ambiente sicuro e controllato, grazie alla presenza di volontari dedicati al presidio delle aree e con una segnaletica chiara per accompagnare i visitatori lungo il percorso.

A cura del Comitato Presepe Vivente, in collaborazione con la Famiglia Ceresa e le Associazioni del territorio: l'evento quest'anno ha anche il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte.

La grande novità del Capodanno in piazza

Il Presepe è diventato ormai un appuntamento classico, ma per le festività di questo 2025 la grande novità per Nichelino è rappresentata dall'evento di Capodanno in piazza Di Vittorio: una serata a base di musica anni 90 -2000, a partire dalle 21.30, nel palco montato all’interno di una tensostruttura riscaldata, nella quale si esibiranno per la prima volta insieme 2 tra i migliori gruppi del panorama dance anni ‘80’90 2000, I DISCOMANIA & REWIND 2000 MUSIC SHOW.

Un modo anche per scongiurare il rischio di nuovi incidenti nella piazza centrale della Città, che purtroppo era stata teatro di devastazioni negli ultimi anni.