"Rischio taglio linee bus e stop alle assunzioni di autisti": sindacati sulle barricate

Rischio taglio a linee e corse bus, oltre allo stop alle assunzioni: i sindacati salgono sulle barricate e chiedono un "incontro con l’Agenzia della Mobilità Piemontese per ottenere chiarimenti circa il futuro dei lavoratori e delle prospettive del servizio pubblico locale".

Il confronto

Ieri Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Auferro hanno incontrato l'assessore alla Mobilità, Chiara Foglietta, e l'amministratore delegato di Gtt, Guido Mulé. Al centro del confronto le gare che verranno indette nel prossimo biennio dall'Agenzia, per il servizio extraurbano su tutto il Piemonte. Se infatti secondo le prime indiscrezioni una piccola parte delle linee della prima cintura di Torino continueranno ad essere gestite dal Gruppo di corso Turati, la maggioranza verrà messa a bando.

Rischio tagli di alcune linee

Uno scenario, quest'ultimo, che preoccupa fortemente i sindacati. Anche per le condizioni economiche delle gara, che rischia di non essere aggiornato al costo dell'inflazione attuale e dei rincari energetici. Con il rischio che quindi si debbano tagliare corse e autisti per fare quadrare i conti. "Le recenti scelte operate - spiegano in una nota diffusa -, con argomenti come “la razionalizzazione del servizio”, si potranno tradurre in significativi tagli di linee ai cittadini ed alla contrazione delle assunzioni".

"La sostituzione di collegamenti quotidiani - proseguono le organizzazioni sindacali -, con servizi a chiamata, o la drastica riduzione delle corse, rappresentano un grave errore strategico. Queste misure, giustificate da un’efficienza meramente apparente, colpiscono in modo particolare i cittadini più fragili e le aree periferiche, già fortemente penalizzate da croniche carenze infrastrutturali".

"Salvaguardare l'occupazione"

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Auferro sono preoccupati poi per gli affidamenti in house, soprattutto per le linee extraurbane che continueranno ad essere gestite Gtt. "Le compensazioni - spiegano - sembrano non tenere in adeguata considerazione né i rinnovi contrattuali né l’effetto dell’inflazione". La richiesta è "salvaguardare i livelli occupazionali, consolidare e potenziare l’organico, garantire la continuità dei servizi" in Gtt.

Per la Faisa Cisal, spiega il segretario generale Michele Schifone, "siamo davanti a un gioco pericoloso e irresponsabile, dove i lavoratori rischiano il posto e i cittadini di perdere l’unico servizio pubblico capillare ancora attivo in città. L’esternalizzazione dei servizi, già vista in passato, non ha mai portato miglioramenti reali, ma solo precarizzazione e un peggioramento dell’offerta". "Le imprese private che dovessero subentrare - ricorda il sindacato - dovranno fare utili con gli stessi fondi pubblici oggi destinati al servizio, il che si traduce in meno personale, meno corse, meno qualità".

A chiedere chiarezza da parte dell'Agenzia della Mobilità è il consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Garcea. "È fondamentale - chiarisce l'azzurro - che ogni decisione in materia di affidamenti e razionalizzazione dei servizi avvenga nel segno della massima trasparenza e condivisione con gli enti locali e con le parti sociali".

A chiedere chiarezza è anche il capogruppo regionale della Lega Fabrizio Ricca, che annuncia di voler convocare in commissione l'Agenzia "per spiegare in modo puntuale i criteri utilizzati per i tagli e per gli affidamenti, e per rendere pubblici i parametri economici delle compensazioni previste".

Preoccupazione per il futuro del trasporto pubblico locale, così come per le ricadute occupazionali legate alle gare dell'Agenzia, da parte del M5S Torino che tramite il capogruppo Andrea Russi ha depositato un'interpellanza. La richiesta del pentastellato è che il Comune sostenga l'apertura di un tavolo di confronto con i sindacati, oltre alle azioni che "la Giunta intenda intraprendere per tutelare i livelli occupazionali e la qualità del servizio pubblico locale".