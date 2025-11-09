L'augurio della Paolini agli italiani impegnati nelle Atp Finals: "Mettete in campo il miglior tennis"

"L'augurio a tutti è di mettere in campo il miglior tennis". È questo il messaggio che manda la numero uno delle nostre racchette Jasmine Paolini, presente allo stand di Intesa Sanpaolo in occasione delle Nitto Atp Finals. Questa sera all'Inalpi Arena debutteranno i doppisti Bolelli e Vavassori, mentre domani sera sarà il turno del giocatore più atteso dal pubblico torinese, il campione in carica Jannik Sinner.

Domani toccherà anche a Lorenzo Musetti, qualificatosi al torneo all'ombra della Mole dopo la rinuncia di Novak Djokovic. Il carrarino affronterà nel pomeriggio l'americano Taylor Fritz.

"Lorenzo e Jannik stanno promuovendo benissimo il tennis"

"È incredibile - ha aggiunto Paolini - che ci siano 4 italiani: è un traguardo che fino a 10 anni fa era impensabile. Tra l'altro le Atp Finals sono in Italia: Lorenzo e Jannik stanno promuovendo benissimo il tennis. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti e l'invito è di godere dell'esperienza, che è la stessa cosa che direi a me stessa. Ma Jannik lo sa bene, perché qua ha già vinto".

"A Torino aria speciale"

E la campionessa azzurra ha speso parole di entusiasmo anche per Torino: "Durante le Nitto Atp a Finals c’è un’aria speciale. Ieri pomeriggio ho girato la città, si respira tennis dappertutto. Questo è l’evento dell’anno ed è organizzato davvero bene, dà un senso di spettacolo diverso dagli altri".

"Mi fermerò in giro qualche giorno a Torino. La cosa che mi stupisce della città è la quantità di gente che c’è: non so se sia solo legato al torneo" ha concluso la Paolini.