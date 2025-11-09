Via alle Nitto Atp Finals, i doppisti aprono l'edizione 2025. Attesa per Alcaraz

Torino va a rete con l'inizio delle Nitto Atp Finals. Primo giorno ufficiale del torneo dove il numero 1 della Race Carlos Alcaraz affronta Alex de Minaur nel girone intitolato a Jimmy Connors, prima che Alexander Zverev e Ben Shelton si incontrino nell'ultimo match serale, il primo del Gruppo Bjorn Borg.

Novità 2025 è che da oggi (e per tutta la durata del torneo) cinque artisti del panorama musicale italiano saranno presenti alla Inalpi Arena per intrattenere il pubblico con uno show durante la sessione serale.

Gli artisti in concerto

Il sipario si aprirà con Achille Lauro. Lunedì e martedì sarà invece la volta dei The Kolors mentre le serate del 12 e del 13 novembre vedranno salire sul palco Francesca Michielin. Venerdì 14, giornata in cui si concluderanno i match della fase a gironi, e sabato 15, per le semifinali del singolare e del doppio, Fiorella Mannoia regalerà al pubblico alcuni dei successi che hanno scandito la sua carriera.

Il gran finale sarà domenica con Gianni Morandi e Frida Bollani, attesi sul Campo Centrale della Inalpi Arena prima del via dell'ultimo atto del torneo.

Doppio, vincono Granollers e Zeballos

Il programma della giornata è stato aperto dal primo match di doppio, di fronte i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Una partita equilibrata, che si è conclusa solamente al super tiebreak, con la vittoria di Granollers e Zeballos per 10-6 nel terzo set.

Musetti a Torino

Nel tardo pomeriggio, i primi favoriti del seed Julian Cash e Lloyd Glasspool sfideranno i beniamini di casa Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Intanto questa mattina la new entry del torneo, il carrarino Lorenzo Musetti, è arrivato a Torino ed è stato accolto da una gran folla al Principi di Piemonte.

E gli spettatori, tra un diritto e un rovescio, hanno preso d'assalto il Fan Village. Tra i gadget del corner ufficiale Atp ci sono anche delle novità: la calamita ed il portachiavi a forma di racchetta, così come una pallina gialla in versione calamita.