 / Attualità

Attualità | 09 novembre 2025, 17:08

Musetti si allena all'Inalpi Arena sulle note di Achille Lauro

L'azzurro sul campo centrale scambia con l'americano Shelton

Musetti si allena all'Inalpi Arena sulle note di Achille Lauro

Musetti si allena all'Inalpi Arena sulle note di Achille Lauro

Allenamento in musica alle Nitto Atp Finals per Lorenzo Musetti. Il carrarino è arrivato questa mattina a Torino per partecipare al torneo, dopo la rinuncia ieri sera di Novak Djokovic.

Allenamento con Ben Shelton

Il tennista italiano si è allenato per la prima volta questo pomeriggio sul campo centrale dell'Inalpi Arena, con l'americano Ben Shelton. E pochi minuti dopo aver tirato la prima battuta è arrivato anche Achille Lauro per il check sound, protagonista del show musicale durante la sessione serale. 

Il 'sottofondo' di Achille Lauro

I dritti ed i rovesci sono stati accompagnati dai successi del cantante, da "Rolls Royce" e "Amore mio veramente". E quando Musetti è uscito dal campo, è stato applaudito dagli spettatori già arrivati per il match serale che gli hanno urlato: "Vai Lorenzo".

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium