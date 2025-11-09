Musetti si allena all'Inalpi Arena sulle note di Achille Lauro

Allenamento in musica alle Nitto Atp Finals per Lorenzo Musetti. Il carrarino è arrivato questa mattina a Torino per partecipare al torneo, dopo la rinuncia ieri sera di Novak Djokovic.

Allenamento con Ben Shelton

Il tennista italiano si è allenato per la prima volta questo pomeriggio sul campo centrale dell'Inalpi Arena, con l'americano Ben Shelton. E pochi minuti dopo aver tirato la prima battuta è arrivato anche Achille Lauro per il check sound, protagonista del show musicale durante la sessione serale.

Il 'sottofondo' di Achille Lauro

I dritti ed i rovesci sono stati accompagnati dai successi del cantante, da "Rolls Royce" e "Amore mio veramente". E quando Musetti è uscito dal campo, è stato applaudito dagli spettatori già arrivati per il match serale che gli hanno urlato: "Vai Lorenzo".