Nichelino piange la scomparsa di Franco Maiello, il suo storico postino

Mentre è in ansia per la sorte di don Riccardo Robella, il cappellano del Toro a lungo parroco della Santissima Trinità, vittima venerdì di un gravissimo incidente sull'autostrada Torino-Savona, a Nichelino si piange la scomparsa di Franco Maiello, lo storico postino della città.

Per tutti era Il postino

Anzi, per molti era semplicemente 'Il postino'. Con la battuta sempre pronta, con il sorriso sulle labbra, con quella gentilezza che sapeva mettere di buon umore chiunque incontrasse. "Un uomo buono, perbene, allegro, amato da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo", si è letto su diversi messaggi che in poco tempo hanno inondato i social per ricordarlo.

"La sua scomparsa improvvisa lascia un grande vuoto", ha fatto sapere la famiglia. Al dolore della moglie Anna e delle sue figlie si è stretta idealmente tutta Nichelino.