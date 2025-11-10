Sonego: "Obiettivo migliorare mio ranking. Ciliegina arrivare alle Atp Finals"

Con le Nitto Atp Finals il mondo dello sport italiano fa tappa a Torino. Dopo Jasmine Paolini, oggi è stato il turno del tennista italiano Lorenzo Sonego e della pallavolista torinese campionessa del mondo Yasmina Akrari

Sonego: "Obiettivo migliorare nel ranking"

"Sono contento - ha detto Sonego, allo stand Valmora - di come è finita la stagione: questo è l'appuntamento più bello dell'anno". Lo sportivo torinese al momento è 39° nel ranking mondiale: l'anno scorso era ventunesimo. L'obiettivo, per lui, è "migliorare, arrivando nei primi venti, poi vedremo. La ciliegina sarebbe arrivare alle Finals".

Musetti e Sinner

E sui due italiani in corsa alle Atp ha aggiunto: "Musetti è stanco perché ha dovuto affrontare un ultimo periodo duro e pieno di impegni: se l'è meritato di venire a Torino e poter giocare con i migliori al mondo. Ha fatto un'annata strepitosa". "Auger-Aliassime - ha aggiunto - è in un momento di forma incredibile: Jannik dalla sua ha l'esperienza di aver vinto l'anno scorso. Il pubblico ed io non vediamo l'ora di vederlo".

E sul pronostico del torneo, Sonego preferisce non sbilanciarsi: "Non vorrei dire niente per non portare sfortuna a nessuno: spero vadano avanti il più possibile, però il livello è molto alto".

Akrari: "Torino fantastica con Atp"

Presente allo stand di Intesa Sanpaolo la pallavolista Yasmina Akrari, giocatrice Wash4Green Monviso Volley di Pinerolo e campionessa del mondo con Velasco. "Torino è fantastica quando ci sono le Atp: è la settimana più bella per vivere qui. La cosa più bella è che la festa non è solo qui, ma anche in centro città ci sono incontri ed eventi".

Dopo il successo nazionale sicuramente lei e le sue compagne, così come i tennisti italiani in gara alla Finals Sinner e Musetti, sono diventate un esempio sportivo per tantissimi giovani. "Sapere di essere di ispirazione - ha commentato - è per noi la soddisfazione più grande, uno dei motivi per cui si fa tutto. Quando ti ritrovi tu ad essere d'esempio è un privilegio: sono contenta che sia la pallavolo che il tennis stiano vivendo un momento d'oro". E, dopo aver mandato un grosso in bocca al lupo dei due azzurri del torneo, aggiunge: "Il mio preferito è Djokovic"