Dalla magia de La Bohème alla nuova avventura de Il barbiere di Siviglia: prende il via la seconda edizione del Norma Fantini Opera Contest

Dopo il successo della prima edizione, il Norma Fantini Opera Contest si prepara a tornare con una nuova stagione dedicata ai giovani talenti della lirica. Il concorso internazionale, riservato ai cantanti under 33, è promosso da Associazione Culturale Territori, in collaborazione con Fondazione Fossano Musica e More News Soc. Coop.. Le audizioni si terranno a Fossano (CN) dal 19 al 22 marzo 2026 e vedranno sfidarsi artisti emergenti provenienti da diversi paesi, impegnati quest’anno sull’opera rossiniana Il barbiere di Siviglia.

Per celebrare il percorso concluso pochi mesi fa, l’organizzazione mette a disposizione del pubblico un documento prezioso: il video integrale de La Bohème, registrato durante la recita tenutasi ad Asti al Relais Le Cattedrali, disponibile sul canale You Tube del concorso

Questa produzione rappresenta l’esito finale del lavoro svolto dai partecipanti della prima edizione, un progetto che unisce competizione, formazione musicale d’eccellenza e realizzazione di un autentico spettacolo lirico.

Anche per il 2026 il percorso non finirà con la proclamazione dei vincitori. La cerimonia di premiazione segnerà infatti l’inizio della Norma Fantini Opera Academy, in programma dal 17 aprile al 12 luglio 2026, durante la quale i cantanti selezionati avranno la possibilità di perfezionarsi e andare in scena con Il barbiere di Siviglia, guidati da professionisti del settore.

Le iscrizioni alla nuova edizione sono già aperte, e il bando ufficiale è disponibile sul sito www.normafantinioperacontest.it

Informazioni e contatti: direzione@normafantinioperacontest.it