Troupe Mediaset aggredita da un incappucciato con mazza chiodata sotto casa di Don Alì

Troupe Mediaset aggredita ieri pomeriggio con una mazza chiodata in Barriera di Milano, mentre si trovava sotto casa di Don Alì. I giornalisti della trasmissione "Diritto e rovescio" stavano facendo un servizio in via Novara 78, quando un uomo incappucciato si è avvicinato alla loro auto e ha colpito con una spranga il lunotto anteriore dell'automobile, mandandolo in frantumi.

Uomo incappucciato

L'uomo si è poi allontanato, facendo perdere le proprie tracce: fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il veicolo è stato seriamente danneggiato. I giornalisti hanno lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.

La troupe si trovava per un servizio sotto casa di Don Alì. Lo Youtuber, recentemente, è finito al centro delle cronache per aver minacciato per strada un maestro in Barriera di Milano.

Lo Russo: "Inaccettabile"

A condannare l'aggressione ai giornalisti il sindaco Stefano Lo Russo, che parla di episodio "inaccettabile. Ci auguriamo che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell’ordine. Il diritto alla libera informazione è uno dei pilastri della nostra democrazia ed episodi simili nella nostra città non possono essere tollerati”.