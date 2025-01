Cannibali di pneumatici senza pietà, altri tre colpi nelle ultime due notti

In questo periodo le gomme sembrano fare gola quanto l’oro. Chiedere per informazione ai residenti del quartiere Aeronautica, (Circoscrizione 3) letteralmente bersagliati nelle ultime notti dai predoni degli pneumatici. Così come la zona di Grugliasco confinante con Torino.

Tre colpi

Almeno tre sono i colpi messi a segno nelle ultime 48 ore. Il primo nel parcheggio lo di via Mila: si tratta di una Jeep Compass di colore bianco. L’auto è stata lasciata, come tutte le altre, sui mattoni. Un secondo furto è stato messo a segno a due passi dalla parrocchia San Massimiliano Kolbe, a Grugliasco, dove le gomme sono sparite da una Alfa Romeo Stelvio. E un altro raid, ai danni di una Renault Clio, è stato messo a segno in zona parco Gran Paradiso.

La rabbia e le ronde