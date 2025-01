I giochi d’acqua nel parchetto riqualificato d’Aurora diventano salotto del degrado [VIDEO]

E non è un eufemismo. Come testimoniano le foto e i video realizzati da alcuni residenti proprio al centro delle fontane è stato posizionato un divano in stoffa malconciato. A terra si trova immondizia varia. Da cuscini, a scatoloni, a stracci.

"Chissà se qualcuno visionerà le diverse telecamere inserite anni fa nel giardino - è il commento di Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7 - finora non sono servite a migliorare la vivibilità di questo luogo. Non basta signor Sindaco e signor Presidente della Sette essere presenti con il mondo nelle varie inaugurazioni del Giardino in questione. La realtà è ben diversa da quella che si vede in quei momenti! Si sono spesi soldi pubblici per fare distruggere tutto come previsto”.