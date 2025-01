Incendiano masserizie in piazza, il quartiere: “Stop alle occupazioni dei camper”

Fiamme alte un metro tra masserizie varie, rifiuti e plastica. Così quel fuoco acceso in pieno giorno da alcuni nomadi in piazza Sofia, a due passi dal capolinea della linea 62 del Gtt, ha attirato l’attenzione dei residenti del quartiere Regio Parco che hanno allertato i vigili del fuoco e la polizia municipale.

L’incidente nel fine settimana quando una delle famiglie rom che bazzicano in piazza Sofia ha pensato bene di appiccare un piccolo incendio. Falò che non poteva certo passare inosservato ai passanti. “ Alcuni bambini - raccontano i residenti che hanno assistito alla scena -,

Il dito dei residenti è sempre puntato contro le occupazioni abusive delle vicine case popolari di via Bologna 265-267. In realtà nel complesso, interamente della Città di Torino, sono appena tre gli alloggi che attendono di essere sgomberati, su un totale di duecento appartamenti. Per i cittadini, però, c’è anche la questione camper a tenere banco. Molti parenti degli abusivi, infatti, finiscono per sostare per giorni o nel cortile Atc o in piazza Sofia, dove le aree a disposizione sono numerose.