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Moncalieri | 03 aprile 2026, 09:57

Moncalieri, via alle iscrizioni per i soggiorni marini estivi destinati agli over 55

Oltre 300 le persone che si sono già prenotate

Immagine d'archivio

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Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni ai soggiorni estivi climatici riservati agli over 55 residenti a Moncalieri,  Trofarello e La Loggia, in programma dal 31 maggio al 14 giugno.

Per i 'giovani da più tempo'

Per i 'giovani da più tempo', come ama chiamarli l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo, si può scegliere tra 2 Regioni, con 13 hotel (tutti a tre stelle) di 10 località: Bellaria, Cesenatico, Igea marina, Marebello, Miramare, Pinarella di Cervia , Rimini, Rivazzurra, San Mauro, Grottammare. Per quanto riguarda i costi, sono 710 euro (tutto compreso) per la Romagna, 845 invece per chi decide per le Marche. 

2 regioni, 10 località, 13 hotel

Il prezzo è salito - spiegano dall’Unione dei Comuni - ma è ancora una volta il più competitivo del circondario. E sono comprese nella quota una gita e una cena tipica”. 

Dal 10 aprile adesioni aperte anche i cittadini di altri comuni con supplemento. Iscrizioni online sul sito beta.italcamel.com, oppure telefonicamente al numero 3480007475. Intanto nei primi  giorni sono arrivate già oltre 300 prenotazioni e cinque hotel sono praticamente pieni.

Massimo De Marzi

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