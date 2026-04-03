Moncalieri, via alle iscrizioni per i soggiorni marini estivi destinati agli over 55

Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni ai soggiorni estivi climatici riservati agli over 55 residenti a Moncalieri, Trofarello e La Loggia, in programma dal 31 maggio al 14 giugno.

Per i 'giovani da più tempo'

Per i 'giovani da più tempo', come ama chiamarli l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo, si può scegliere tra 2 Regioni, con 13 hotel (tutti a tre stelle) di 10 località: Bellaria, Cesenatico, Igea marina, Marebello, Miramare, Pinarella di Cervia , Rimini, Rivazzurra, San Mauro, Grottammare. Per quanto riguarda i costi, sono 710 euro (tutto compreso) per la Romagna, 845 invece per chi decide per le Marche.

2 regioni, 10 località, 13 hotel

“Il prezzo è salito - spiegano dall’Unione dei Comuni - ma è ancora una volta il più competitivo del circondario. E sono comprese nella quota una gita e una cena tipica”.

Dal 10 aprile adesioni aperte anche i cittadini di altri comuni con supplemento. Iscrizioni online sul sito beta.italcamel.com, oppure telefonicamente al numero 3480007475. Intanto nei primi giorni sono arrivate già oltre 300 prenotazioni e cinque hotel sono praticamente pieni.