Moncalieri, iniziati i lavori di riqualificazione dell'area cani di via Ada Negri

In questi giorni a Moncalieri sono iniziati i lavori per riqualificare l'area verde di via Ada Negri, un restyling che permetterà di creare nuovi spazi anche per la zona riservata ai cani. "Ci sarà una nuova illuminazione, uno spazio più grande e separato per aiutare la buona convivenza tra i fruitori dell'area, nuovi arredi e giochi per fare un po' di agility con i nostri cani", ha annunciato l'assessora Alessandra Borello.

Un sondaggio per scegliere il nome

Il via agli interventi è stata quindi l'occasione (come già successo in precedenti occasioni nel passato) per lanciare il concorso "Dai un nome alla nuova area cani di via Ada Negri", che scadrà il prossimo 9 di aprile: "Su questo ci dovete aiutare voi - ha aggiunto Alessandra Borello - 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐤: https://forms.gle/4TPfVSUkmfqSDShV9".

In alternativa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni Pubblico del Comune - via Principessa Clotilde 10, Moncalieri - per ritirare e compilare il modulo cartaceo.

Per partecipare c'è tempo fino al 9 aprile

Le candidature pervenute saranno pubblicate e messe al voto dei cittadini attraverso piattaforma informatica. "Qua la zampa, fatevi avanti!", ha concluso con un appello l'assessora Borello.