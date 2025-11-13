Anche quest’anno Messer Tulipano è passato in città per piantare oltre 3000 bulbi, destinati a colorare con i loro variopinti petali, la prossima primavera, le aiuole di piazza Emanuele Filiberto: il cuore pulsante del Quadrilatero Romano, dove fa bella mostra di sé l’orto urbano che da 11 anni ha cambiato il volto a questo angolo della vecchia Torino, tra il Santuario della Consolata e Porta Palazzo, nell’ambito del progetto denominato “OASI. Arte pubblica in un orto urbano”:

Una collaborazione tra diverse realtà impegnate in ambiti diversi, Sugonews, Messer Tulipano e due dei bistrot più rinomati del Quadrilatero Romano, il Pastis, e i Tre Galli, oltre al prezioso lavoro del Sign. Matteo, che da anni cura l’orto dell’Oasi.

Città e campagna accomunate dalla volontà di valorizzare l’ambiente, la storia, le bellezze naturali, la cultura e l’enogastronomia del territorio subalpino.

Quest’anno inoltre il Castello di Pralormo ha omaggiato anche dei bulbi di tulipano bianchi per abbellire il cortile della sala matrimoni del Comune di Torino in via Corte d’Appello.

I primi fiori, dei più svariati colori, spunteranno nelle aiuole intorno al prossimo aprile e, oltre a valorizzare una zona importante della città, ci inviteranno ad andare ad ammirarne molti altri (circa 130.000 tulipani) al Castello di Pralormo, in occasione della XXVI edizione di Messer Tulipano, che si terrà dal 28 marzo al 26 aprile 2026.



