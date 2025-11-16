Volley A1/F: Bergamo passeggia al Pala Bus Company

Troppi errori e poca concentrazione sui palloni chiavi. È la ricetta della sconfitta casalinga della Monviso Volley contro Bergamo nello scontro diretto per la salvezza.

Primo set

La Monviso parte 2-0. Bergamo sbaglia e regala il 4-1. Un ace di Akrari porta le padrone di casa sul 6-2.

Il turno in battuta di Daviskyba incrementa il divario (13-7), ma le bergamasche si rifanno sotto (13-10) e Mlejnkova piazza il -2 (16-14). Il -1 arriva con un'intesa imperfetta tra Battistoni e Akrari in primo tempo (18-17). Malual si fa murare due volte ed è sorpasso (19-20). Le bergamasche portano a casa il set con un ace di Kipp (23-25), approfittando delle disattenzioni delle ragazze di Marchiaro.

Secondo set

Bergamo riparte avanti 0-3. Malual spara alto sul muro ed è 1-5. Cese invece piazza il 6-11.

Daviskyba pesta la linea in pipe e Bergamo ringrazia (7-13). Ed è l'inizio di una serie negativa per lei prima riceve male ed è 9-16 poi appoggia un pallonetto in rete (12-19). Il parziale scivola via senza che le monvisine rientrino in gioco. Chiude Mlejnkova con una palla spinta: 15-25.

Terzo set

Bergamo va avanti 0-4. La Monviso continua a regalare punti e le lombarde ringraziano andando sul 3-9. Le padrone di casa provano a raddrizzare il parziale senza successo. Bergamo porta a casa 3 punti: 16-25.