Volley A1/F: la Monviso Volley e l’anticipo impossibile [VIDEO]

Dopo la bruciante sconfitta con Bergamo, domani, mercoledì 19 novembre, la Monviso Volley sarà di nuovo in campo. Ma l’avversario è tutt’altro che abbordabile: le monvisine infatti sono attese dalla Savino Del Bene Scandicci di Antropova e compagne, nella loro tana del Pala BigMat di Firenze, alle 20,30.

La partita con le toscane è un anticipo della prima giornata di ritorno e l’andata si era chiusa con l’amaro in bocca, perché la Wash4green aveva lottato, mancando di un soffio la possibilità di fare un punto prezioso per classifica e morale.