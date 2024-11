Tre visioni indimenticabili: il TFF diventa ancora più accessibile

La quarantaduesima edizione del Torino Film Festival sarà la prima organizzata dal neodirettore,

Giulio Base, nella quale la rassegna di punta sarà quella per il centenario della nascita di un mito del calibro di Marlon Brando.

Nella rassegna ci saranno la maggior parte dei capolavori cinematografici nel quale Brando ha recitato, da “Fronte del porto” a “Apocalypse Now”. Le pellicole di “Fronte del porto”, “Il padrino” e “Un tram che si chiama desiderio” sono state scelte per essere rese accessibili a tutti con l’audiodescrizione per ciechi e la sottotitolazione per sordi.

Tutta la lavorazione è stata effettuata a cura dell’associazione “+Cultura Accessibile”, che sotto la presidenza di Daniela Trunfio da anni si occupa di rendere il mondo culturale accessibile a tutte le persone, a 360°. La nuova direzione ha deciso di sostenere questa missione scegliendo di realizzare queste tre visioni accessibili nella rassegna più importante di questa edizione, dando particolare importanza al tema dell’inclusione, con l’auspicio di poter replicare questo modello di visione culturale nelle future edizioni del festival.

Tutte e tre le visioni si terranno nella sala 3 del cinema Massimo nelle date qui indicate: “Un tram che si chiama desiderio “ sabato 23 novembre alle ore 16.30 con replica martedì 26 novembre alle ore 12.30; “Fronte del porto” domenica 24 novembre alle ore 16.00 con replica mercoledì 27 novembre alle ore 12.30 e “Il Padrino” lunedì 25 novembre alle ore 17.00 con replica giovedì 28 novembre alle ore 12.30.