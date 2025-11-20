Scontro tra Meloni ed il Presidente. In piazza San Carlo striscione "Viva Mattarella"

Nuovo striscione a sostegno del presidente della Repubblica in piazza San Carlo. Nelle scorse ore è ricomparso, appeso al quarto piano dell’edificio che fa angolo con via Roma, il lenzuolo bianco con su scritto "Viva Mattarella".

Scontro Meloni-Mattarella

Nelle scorse ore il rapporto tra Quirinale e Palazzo Chigi è nuovamente finito sulle pagine dei giornali. Tanto da spingere ieri il Premier Giorgia Meloni a salire al Colle, incontrando per un colloquio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tutto nasce dalle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, che in un intervento ha chiesto pubblicamente al Quirinale di smentire un articolo de La Verità. Sul quotidiano è apparso un pezzo che sostiene che alcuni consiglieri del capo dello Stato sarebbero in cerca di opportunità per ostacolare la premier Giorgia Meloni.

Una dichiarazione che ha acceso uno scontro istituzionale, che ieri ha portato al colloquio tra Mattarella e Meloni per una tregua.