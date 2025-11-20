Alpignano, blitz nel cimitero delle auto abbandonate: Polizia municipale e carabinieri ne portano via sei (e le demoliscono)

Basta al degrado e alle auto abbandonate ad Alpignano. Per questo motivo, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia municipale, insieme ai carabinieri, sono intervenuti per risolvere alcune situazioni che si stavano facendo sempre più fuori controllo.



L'intervento si è concentrato nel cortile di pertinenza del compendio Atc (Agenzia Territoriale per la Casa) in Via Pianezza 42-44. Un'azione straordinaria di pulizia e sgombero che ha portato alla rimozione

di un totale di sei veicoli che versavano in avanzato stato di abbandono. L'operazione ha preso origine da alcune segnalazioni che arrivavano ormai da tempo: una questione di decoro, ma anche di tutela dellla salute di chi vive in quei condomini. Tutti i veicoli rimossi sono stati classificati come "rifiuti" e sono stati immediatamente avviati a un centro di raccolta autorizzato per le procedure di demolizione e smaltimento.



Il dato più rilevante emerso durante l'accertamento è la condizione di uno dei mezzi: un veicolo è risultato essere gravato da un provvedimento di confisca definitiva. Il suo abbandono rappresenta una grave inadempienza. Il responsabile, identificato, è stato denunciato per "violazione degli obblighi di custodia di un bene sottoposto a vincolo".



Altri due veicoli sono attualmente sotto verifica per accertare eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.