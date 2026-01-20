Accoltella la compagna al volto dopo una scenata di gelosia: arrestato un 38enne a Giaveno

Una scenata di gelosia, diventata una lite e sfociata poi in una vera e propria aggressione, con tanto di coltellata al volto della donna. E' successo nei giorni scorsi a Giaveno, in provincia di Torino: le indagini dei carabinieri, dopo la convalida da parte del gip, hanno portato all'arresto di un uomo di 38 anni di origine straniera.



A carico dell'uomo, il giudice ha disposto il trasferimento in carcere in via cautelare. I carabinieri sono intervenuti in ospedale dopo essere stati avvertiti dai sanitari del pronto soccorso dove la donna si era recata per farsi medicare.