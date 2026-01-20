Furgoncino prende fuoco: momenti di panico in via Eritrea

Momenti di panico nella mattina di oggi, martedì 20 gennaio, in via Eritrea a Torino, nel quartiere Pozzo Strada.

Tre auto danneggiate

Un furgoncino, per ragioni ancora da chiarire, ha preso fuoco mentre stava viaggiando, poco prima dell'incrocio con corso Francia. Il conducente è riuscito a scendere al volo, dando subito l'allarme, ma le fiamme in pochi attimi sono arrivate a danneggiare tre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Circolazione in tilt

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo ed evitare ulteriori problemi, ma la circolazione nella zona risulta fortemente rallentata, a seguito dell'accaduto.