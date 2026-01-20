 / Cronaca

Cronaca | 20 gennaio 2026, 11:15

Furgoncino prende fuoco: momenti di panico in via Eritrea

Il conducente è riuscito a scendere in tempo e a dare l'allarme: le fiamme hanno danneggiato altre tre auto

Una immagine del furgoncino che ha preso fuoco

Una immagine del furgoncino che ha preso fuoco

Momenti di panico nella mattina di oggi, martedì 20 gennaio, in via Eritrea a Torino, nel quartiere Pozzo Strada.

Tre auto danneggiate

Un furgoncino, per ragioni ancora da chiarire, ha preso fuoco mentre stava viaggiando, poco prima dell'incrocio con corso Francia. Il conducente è riuscito a scendere al volo, dando subito l'allarme, ma le fiamme in pochi attimi sono arrivate a danneggiare tre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Circolazione in tilt

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo ed evitare ulteriori problemi, ma la circolazione nella zona risulta fortemente rallentata, a seguito dell'accaduto.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium