Quasi 2.000 firme contro la chiusura dell'ufficio postale di corso Casale

Gli uffici a rischio chiusura

Il prossimo 16 dicembre abbasseranno definitivamente la serranda le Poste: “Torino 55” di via Nizza 8, “Torino 13” di via Guicciardini 28, “Torino 78” di via Verres 1A, “Torino 54” di via Alla Parrocchia 3A e “Torino 53” di corso Casale 196. Quest'ultimo in Madonna del Pilone, un quartiere popolato in buona parte da cittadini anziani.

Da qui la netta presa di posizione di tutte le forze politiche della Circoscrizione 7, concordi nell’affermare il forte impatto negativo dello stop. Il Centro d'Incontro di corso Casale 212 aveva lanciato una petizione contro la chiusura, che ha raccolto 1.838 sottoscrizioni.

I commenti

Un risultato che per la rappresentante dell'associazione Mariangela Marengo "conferma l’importanza della presenza dell’Ufficio Postale su un territorio già impoverito da altre chiusure, come quelle di alcuni sportelli bancari, e popolato da un'alta percentuale di anziani”.

Per il Presidente della 7 Luca Deri una proposta per scongiurare lo stop all' attività sarebbe l'estensione del progetto Polis "per la richiesta per il passaporto, per la Carta d’identità Elettronica, anche nelle grande città mentre attualmente il servizio è attivo solo per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”.