Auto si ribalta sulla Torino-Milano: grave il conducente

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, lungo l'autostrada Torino-Milano, all’altezza di Settimo Torinese. Un’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero: l’equipe medica ha soccorso il conducente del veicolo, rimasto ferito in modo serio, e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Le condizioni dell’uomo sono al momento riservate. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.