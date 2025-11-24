A Torino entro fine anno si accendono nuovi velox: addio temporaneamente a quello di corso Unità

Automobilisti indisciplinati attenti: a Torino entro fine anno si accendono due nuovi autovelox. La notizia era già stata annunciata negli scorsi mesi, ma oggi l'assessore alla Municipale Marco Porcedda ha confermato l'attivazione delle apparecchiature per il 31 dicembre 2025.

Ecco dove saranno posizionati

Ma dove saranno? Il primo si trova in corso Giulio Cesare 283, nel tratto compreso tra via Oxilia e via Scotellaro, mentre il secondo in corso Grosseto n.169, nel tratto tra via Casteldelfino e via Roccavione: entrambi sono posizionati su tutte e due le direzioni, sia verso il centro che verso l'esterno.

Si tratta di strumentazione fissa, quindi non c'è l'obbligo di presenza dei Vigili: la multa arriva direttamente a casa, dopo che l'occhio elettronico ha letto la targa di chi non rispetta i limiti di velocità.

Prevista poi l'accensione anche di un terzo autovelox fisso in corso Venezia, all'altezza del sottopasso di corso Grosseto e monitorerà il traffico solo in direzione centro. Per l'accensione di quest'ultimo bisogna ottenere il via libera del Prefetto come prevede il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti.

Controlli su segnaletica

"Per un ulteriore scrupolo - ha spiegato Porcedda in Commissione bilancio - abbiamo voluto fare più passaggi sulla segnaletica, perchè fosse in regola sia quella orizzontale che verticale, oltre a chiedere un intervento di potatura degli alberi". "Abbiamo poi fatto - ha aggiunto - un confronto tra il velox automatico e quello su strada: risulta tutto allineato ed il funzionamento è regolare".

Come di consueto saranno previsti quindici giorni di pre-esercizio, in cui l'apparecchio non sarà acceso, ma saranno presenti i Civich e verrà avviata una campagna informativa.

Disinstallazione velox su corso Unità

Ma non è l'unica novità. Il Comune di Torino è riuscito ad ottenere il via libera per lo smontaggio e disinstallazione dell'autovelox di corso Unità d'Italia. Attualmente spento su disposizione della Procura di Cosenza per irregolarità, verrà spostato "in un luogo di custodia diverso". L'ipotesi sul tavolo è di sostituire questo apparecchio "vetusto, con la predisposizione di un nuovo impianto".

Al momento però, come chiarito da Porcedda, non si sa se e quando verrà eventualmente attivato il nuovo velox vicino all'ex Palazzo del Lavoro, destinato a "punire" chi si preme troppo sull'acceleratore in questa zona di Torino sud.

Diverso il caso di corso Moncalieri. Anche in questo caso l'apparecchio è spento da anni, ma in quest'area sono diminuiti gli incidenti.