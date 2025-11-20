Quel marciapiede a rischio cadute, allarme di chi porta i figli al Carrara 90

Un tratto di marciapiede lungo corso Appio Claudio, all’altezza del civico 192, è finito al centro dell’attenzione dei residenti della zona e dei consiglieri di Forza Italia della Circoscrizione 4, Walter Caputo e Felice Scavone. La segnalazione riguarda una porzione di bordo danneggiata o poco visibile, che in inverno con pioggia e foschia diventerebbe particolarmente insidiosa per pedoni e famiglie.

Il tratto incriminato si trova inoltre in prossimità di un attraversamento pedonale e non lontano da una stazione dei carabinieri. A sollevare il caso sono stati diversi cittadini, tra cui molti genitori che ogni settimana accompagnano i figli alle attività sportive del vicino centro sportivo Carrara 90.

Secondo quanto riportato dai consiglieri, sabato 15 novembre, in un giorno di pioggia e scarsa visibilità, alcune persone avrebbero rischiato di cadere inciampando sul bordo non percepibile a causa delle cattive condizioni meteorologiche. L'episodio ha riacceso la preoccupazione per la sicurezza del percorso pedonale e ha portato Caputo e Scavone a presentare una mozione formale affinché il tratto venga messo in sicurezza al più presto.

“Quello che chiediamo - raccontano -, è di valutare un ripristino del marciapiede, un miglioramento della segnaletica o un rinforzo dell’illuminazione, così da evitare ulteriori rischi soprattutto nelle giornate di maltempo”.