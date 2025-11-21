Limitazioni invernali per i mezzi pesanti sulla statale 24 “del Monginevro”

Anas ha predisposto anche per la stagione invernale 2025/2026 il calendario delle limitazioni per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate e per i veicoli con rimorchio e semirimorchio lungo la strada statale 24 “del Monginevro”, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino.

Il provvedimento è stato elaborato in accordo con l’Ente gestore della rete stradale francese che dispone le medesime limitazioni lungo la tratta di competenza. Sono esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine e i mezzi di emergenza e soccorso.

Il divieto di transito riguarda il tratto compreso tra il km 89,400 (Cesana – innesto ex SS23) e il km 96,460 (Claviere – confine di Stato) e sarà attivo secondo il seguente calendario:

- dalle 18:00 di venerdì 5 dicembre 2025 alle 22:00 di venerdì 5 dicembre 2025;

- dalle 8:00 di sabato 6 dicembre 2025 alle 22:00 di domenica 7 dicembre 2025;

- dalle 8:00 di lunedì 8 dicembre 2025 alle 22:00 di lunedì 8 dicembre 2025 (festività italiana);

- dalle 18:00 di venerdì 12 dicembre 2025 alle 22:00 di venerdì 12 dicembre 2025;

- dalle 8:00 di sabato 13 dicembre 2025 alle 22:00 di domenica 14 dicembre 2025;

- dalle 18:00 di venerdì 19 dicembre 2025 alle 22:00 di venerdì 19 dicembre 2025;

- dalle 8.00 di sabato 20 dicembre 2025 alle 22 di domenica 21 dicembre 2025;

- dalle 18:00 di mercoledì 24 dicembre 2025 alle 22:00 di venerdì 26 dicembre 2025 (vacanze scolastiche francesi e italiane - festività);

- dalle 8:00 di sabato 27 dicembre 2025 alle 22:00 di domenica 28 dicembre 2025;

- dalle18:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:00 di giovedì 1°gennaio 2026 (vacanze scolastiche francesi e italiane - festività);

- dalle 18:00 di venerdì 2 gennaio 2026 alle 22:00 di venerdì 2 gennaio 2026;

- dalle 8:00 di sabato 3 gennaio 2026 alle 22:00 di domenica 4 gennaio 2026;

- dalle 8:00 di martedì 6 gennaio 2026 alle 22:00 di martedì 6 gennaio 2026 (festività italiana);

- dalle 18:00 di venerdì 9 gennaio 2026 alle 22:00 di venerdì 09 gennaio 2026;

- dalle 8:00 di sabato 10 gennaio 2026 alle 22:00 di domenica 11 gennaio 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 16 gennaio 2026 alle 22:00 di venerdì 16 gennaio 2026;

- dalle 8:00 di sabato 17 gennaio 2026 alle 22:00 di domenica 18 gennaio 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 23 gennaio 2026 alle 22:00 di venerdì 23 gennaio 2026;

- dalle 8:00 di sabato 24 gennaio 2026 alle 22:00 di domenica 25 gennaio 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 30 gennaio 2026 alle 22:00 di venerdì 30 gennaio 2026;

- dalle 8:00 di sabato 31 gennaio 2026 alle 22:00 di domenica 1° febbraio 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 6 febbraio 2026 alle 22:00 di domenica 8 febbraio 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 13 febbraio 2026 alle 22:00 di domenica 15 febbraio 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 20 febbraio 2026 alle 22:00 di domenica 22 febbraio 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 27 febbraio 2026 alle 22:00 di domenica 1° marzo 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 6 marzo 2026 alle 22:00 di domenica 8 marzo 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 13 marzo 2026 alle 22:00 di venerdì 13 marzo 2026;

- dalle 8:00 di sabato 14 marzo 2026 alle 22:00 di domenica 15 marzo 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 20 marzo 2026 alle 22:00 di venerdì 20 marzo 2026;

- dalle 8:00 di sabato 21 marzo 2026 alle 22:00 di domenica 22 marzo 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 27 marzo 2026 alle 22:00 di venerdì 27 marzo 2026;

- dalle 8:00 di sabato 28 marzo 2026 alle 22:00 di domenica 29 marzo 2026;

- dalle 18:00 di venerdì 3 aprile 2026 alle 22:00 di lunedì 6 aprile 2026 (vacanze scolastiche francesi e italiane - festività)

- dalle 18:00 di venerdì 10 aprile 2026 alle 22:00 di domenica 12 aprile 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 17 aprile 2026 alle 22:00 di domenica 19 aprile 2026 (vacanze scolastiche francesi);

- dalle 18:00 di venerdì 24 aprile 2026 alle 22:00 di domenica 26 aprile 2026 (vacanze scolastiche francesi e italiane - festività);

- dalle 8:00 di venerdì 1° maggio 2026 alle 22:00 di venerdì 1° maggio 2026 (vacanze scolastiche italiane - festività).

Tale regolamentazione della circolazione dei mezzi pesanti è applicata ai fine settimana, ai periodi di festività italiane e francesi e a quelli di maggior flusso di traffico, concomitanti, in particolare, con le vacanze scolastiche.

Durante il periodo invernale, inoltre, in caso di neve o di condizioni meteorologiche avverse, nel tratto Cesana – Claviere potrà essere istituito il divieto di transito a particolari categorie di veicoli o a tutti i veicoli.