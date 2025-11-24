 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 24 novembre 2025, 15:56

Grugliasco, conclusi i lavori di sostituzione della passerella pedonale di via De André nel Borgo Nuovo

Sarà riaperta al transito pedonale non appena collaudata

Grugliasco, conclusi i lavori di sostituzione della passerella pedonale di via De André nel Borgo Nuovo

Si sono conclusi i lavori di sostituzione della passerella pedonale di via De André nel Borgo Nuovo, che è stata completamente ricostruita e sarà riaperta al transito pedonale non appena verrà consegnata la relazione di collaudo statico strutturale.

Il ponticello è stato realizzato in acciaio corten, un materiale naturale, sostenibile ed estremamente duraturo. Può essere riciclato all’infinito mantenendo inalterate le sue proprietà. È resistente alla corrosione atmosferica e alle sollecitazioni meccaniche. È anche per queste sue qualità di sostenibilità ambientale che il corten sarà sempre più utilizzato in futuro.

“Portare a completamento quest'opera significa mantenere una promessa fatta ai cittadini e alle cittadine che ci avevano chiesto di intervenire – dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore ai lavori pubblici Dario Lorenzoni –. Restituiamo, così, alla comunità una porzione di territorio riqualificata attraverso un intervento che coniuga sostenibilità e alte prestazioni. Ringraziamo gli uffici che hanno preso in carico la nostra richiesta.”

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium