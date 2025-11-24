Grugliasco, conclusi i lavori di sostituzione della passerella pedonale di via De André nel Borgo Nuovo

Si sono conclusi i lavori di sostituzione della passerella pedonale di via De André nel Borgo Nuovo, che è stata completamente ricostruita e sarà riaperta al transito pedonale non appena verrà consegnata la relazione di collaudo statico strutturale.

Il ponticello è stato realizzato in acciaio corten, un materiale naturale, sostenibile ed estremamente duraturo. Può essere riciclato all’infinito mantenendo inalterate le sue proprietà. È resistente alla corrosione atmosferica e alle sollecitazioni meccaniche. È anche per queste sue qualità di sostenibilità ambientale che il corten sarà sempre più utilizzato in futuro.

“Portare a completamento quest'opera significa mantenere una promessa fatta ai cittadini e alle cittadine che ci avevano chiesto di intervenire – dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore ai lavori pubblici Dario Lorenzoni –. Restituiamo, così, alla comunità una porzione di territorio riqualificata attraverso un intervento che coniuga sostenibilità e alte prestazioni. Ringraziamo gli uffici che hanno preso in carico la nostra richiesta.”