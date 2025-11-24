Ponte sul Lemina di via Fenestrelle: divieto di transito per i mezzi sopra le 18 tonnellate

Serve un intervento di rinforzo strutturale sul ponte sul torrente Lemina, lungo stradale Fenestrelle. Da domani, martedì 25 novembre, verrà vietato il transito ai mezzi pesanti sopra le 18 tonnellate.

Dopo il crollo del Ponte Morandi, lo Stato ha chiesto una verifica dello stato di salute dei ponti e Pinerolo sta facendo un’analisi sui suoi: “Durante queste verifiche, è emersa la necessità di un intervento di rinforzo strutturale che costerà circa mezzo milione di euro” spiega l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Proietti. Il Comune ha affidato la progettazione all’ingegner Franco Picotto e per arrivare a un cantiere ci vorranno dei mesi.

Intanto è stato introdotto il divieto che “colpisce solamente i mezzi più grandi, come quelli da cantiere, mentre mezzi di soccorso o bus a pieno carico stanno sotto il limite” precisa Proietti.

La viabilità alternativa è indicata nella foto di copertina.