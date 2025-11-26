Un’asta per riqualificare il giardino della stazione di Torre Pellice

Per riqualificare il piccolo giardino davanti alla stazione di Torre Pellice, il Riuso mette all’asta quadri, elementi d’arredo e l’abito da uomo del laboratorio di sartoria Fuorimoda, realizzato con i capi dismessi.

L’evento si svolgerà sabato 29 novembre, alle 15, alla galleria d’arte Open Ada in via Repubblica 6.

“Grazie al contributo del Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice abbiamo rimesso in funzione la fontana proprio all’ingresso dei giardinetti ma ora è necessario ripulire la siepe dall’edera che la sta soffocando, riparare due panchine e sostituirne altrettante. Per questo abbiamo bisogno di raccogliere donazioni” spiega Anna Cantino per il Riuso.

Tra gli oggetti in asta ci saranno quadri d’autore, vasi antichi, elementi d’arredo, un pannello orientale finemente ricamato e un abito da uomo realizzato nel laboratorio di sartoria in via Repubblica: “Si tratta di un abito confezionato con gli abiti dismessi e raccolti in questi mesi in sartoria. In questo modo riconsegniamo ai cittadini torresi un vestito che loro stessi hanno contribuito a realizzare” racconta Samuele Marteno per Fuorimoda.