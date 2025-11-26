A Torino un omaggio ad Ornella Vanoni: "Emblema di femminilità matura"

A Torino un omaggio ad Ornella Vanoni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L'artista Andrea Villa ha realizzato un manifesto celebrativo della cantante, con la scritta “Amore mio non resisto”.

"Autonomia artistica"

Il viso e l’iconografia dell’artista viene utilizzato come emblema di una femminilità matura e consapevole, "trasformando una frase di apparente abbandono emotivo in una dichiarazione di forza affettiva". "L’immagine, - prosegue il Banksy di Torino - costruita con eleganza misurata, gioca sul contrasto tra la vulnerabilità suggerita dalle parole e la presenza scenica di Vanoni, che incarna invece una lunga storia di autonomia artistica."

L'opera porta con sé un messaggio duplice. Un omaggio alla leggenda musicale e, allo stesso tempo, "una riflessione sul modo in cui l’amore—e il desiderio—possono essere rivendicati come spazi di libertà non di fragilità". Il manifesto è stato affisso corso San Maurizio 40 a.