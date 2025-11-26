A Carmagnola torna l'albero del sorriso per il Natale dei bimbi di UGI

Ritorna anche quest'anno il progetto lanciato lo scorso anno dal Salsasio, in occasione delle feste natalizie. L'obiettivo è raccogliere giocattoli a favore dei bambini assistiti da UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV.

Saranno due gli appuntamenti dove poter portare il proprio giocattolo nuovo e igienizzabile. Gli organizzatori spiegano: "Ci trovate sabato 6 dicembre dalle 15 alle 19 nelle Gallerie Bennet Carmagnola dove potrete anche fare una foto e lasciare la vostra letterina a Babbo Natale.