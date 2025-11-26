 / Eventi

Eventi | 26 novembre 2025, 08:11

A Carmagnola torna l'albero del sorriso per il Natale dei bimbi di UGI

Appuntamento il 6 e 7 dicembre

Ritorna anche quest'anno il progetto lanciato lo scorso anno dal Salsasio, in occasione delle feste natalizie.  L'obiettivo è raccogliere giocattoli a favore dei bambini assistiti da UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV. 

Saranno due gli appuntamenti dove poter portare il proprio giocattolo nuovo e igienizzabile.  Gli organizzatori spiegano: "Ci trovate sabato 6 dicembre dalle 15 alle 19 nelle Gallerie Bennet Carmagnola dove potrete anche fare una foto e lasciare la vostra letterina a Babbo Natale. 

Domenica 7 dicembre sempre dalle 15 alle 19 presso il centro incontri d'la gent di Cavalè e Fumè dove potrete anche scattare la foto con Babbo Natale e con i suoi simpatici pony!"

Il progetto è realizzato in collaborazione con Gallerie Bennet Carmagnola e Banca Territori del Monviso. 

comunicato stampa

