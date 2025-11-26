Carmagnola, torna il presepe vivente ai Tuninetti

In occasione del Natale 2025, ritorna ai Tuninetti il grande e ormai storico Presepe vivente, che da decenni anima le feste natalizie del territorio. L'evento, che ha edizione biennale, si svolgerà nel cortile del Poggetto, lo storico e suggestivo oratorio della frazione di Carmagnola in via Lavagna.

Organizzato dalla comunità parrocchiale di S. Maria Assunta e Casanova che raggruppa i Tuninetti e Casanova, sarà aperto ai visitatori il 24 dicembre dalle 21 alle 23,30 a cui seguirà la partecipazione dei figuranti alla Messa di Mezzanotte nell'Abbazia di Casanova ed il giorno di S. Stefano, 26 dicembre, dalle 16 alle 19.