Moncalieri dice no alla pena di morte e illumina il Castello Reale

In attesa di accendere ufficialmente il Natale nel fine settimana, dando il via ad un mese ricco di eventi e appuntamenti, Moncalieri scende in campo anche per dire no alla Pena di Morte.

Giornata Internazionale Città per la Vita

Il 30 novembre, infatti, si celebra la Giornata Internazionale Città per la Vita, per ricordare la prima abolizione della pena capitale, avvenuta nel 1786. Questa giornata, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, rappresenta la più grande mobilitazione per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale.

Il Castello Reale illuminato di rosso e oro

Moncalieri, in quanto Città contro la Pena di Morte, ha aderito alla giornata decidendo di illuminare di rosso e oro il suo monumento simbolo, il Castello Reale, per sensibilizzare la comunità contro questa scelta considerata inumana.

L'appuntamento è per le serate del 29 e 30 novembre, ricordando come oggi sono ancora 56 gli stati del mondo in cui viene applicata la pena capitale.