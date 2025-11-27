Centro civico, quanti guai: la Circoscrizione 5 chiede lavori straordinari di riqualificazione

Il centro civico della Circoscrizione 5 torna sotto i riflettori per le condizioni strutturali e impiantistiche che, secondo i consiglieri della Lega Salvini Piemonte, necessitano di interventi urgenti e straordinari.

Il documento, approvato all’unanimità nell’ultimo consiglio in via Stradella, è stato firmato dai consiglieri Giorgio Tassone, Silvia Acquaro e Stefano Gallimberti e richiama l’attenzione del sindaco e dell’assessore competente per l’Edilizia Pubblica e il Patrimonio.

Quali problemi?

Nel testo si evidenziano diversi problemi: il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento in inverno, la mancata climatizzazione estiva della Sala Consiglio e di alcuni uffici, e la presenza di infiltrazioni d’acqua che compromettono l’abitabilità del sottotetto. Particolare attenzione è riservata all’alloggio del custode e alla bonifica igienico-sanitaria del sottotetto, attualmente invaso da colombi con conseguente accumulo di guano, odori e rischio per la salubrità dell’ambiente.

"Subito un sopralluogo"

Il documento chiede quindi “un sopralluogo urgente, interventi nell’alloggio del custode, ristrutturazione e bonifica definitiva del sottotetto con installazione di sistemi di dissuasione dei volatili, e manutenzione completa degli impianti termici e di climatizzazione”. Per Tassone l’obiettivo è garantire un corretto comfort termico in tutte le aree del complesso, in particolare nella Sala Consiglio.

"Invitiamo Palazzo Civico - concludono - a stanziare le risorse finanziarie necessarie e ad avviare con urgenza le procedure amministrative e operative per risolvere problemi che non possono più essere procrastinati".