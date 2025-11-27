Notai, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro firmano il Manifesto per l'impatto sociale

Notai, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro di Torino insieme verso un impatto positivo sulla società. Come? Con un Manifesto scritto insieme, in seguito a incontri che hanno messo al centro l'impatto sociale che possono avere queste figure professionali. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, l’Ordine degli Avvocati di Torino, L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo hanno dato vita al gruppo OP4Impact - “Ordini Professionali per l’Impatto”, con lo scopo di collaborare, apprendere e valorizzando le competenze distintive di ciascun Ordine.

L'iniziativa nell'ambito di Torino Social Impact

La piattaforma nasce nell’ambito di Torino Social Impact, piattaforma territoriale per l’imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale, promossa dalla Camera di commercio di Torino. Il progetto è sostenuto da Camera di commercio di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo e dai quattro ordini professionali, indirizzato e facilitato da Torino Social Impact, Cottino Social Impact Campus e ISTUD.

La missione del Manifesto è di stimolare condivisione tra i diversi mondi con l'obiettivo di generare un impatto sociale. L'impatto sociale diventa così un nuovo obiettivo per i commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro di Torino, con particolare attenzione alla formazione dei giovani professionisti in questo senso. Gli Ordini si impegnano così a divulgare al proprio interno l'importanza dell'impatto sociale nel loro lavoro e della complementarietà e lo scambio tra loro.

Cipolletta: "Iniziativa nel solco della nostra mission"

"Questa iniziativa - ha dichiarato Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di commercio di Torino - si integra perfettamente nella mission di Torino Social Impact, che la Camera di commercio sostiene con convinzione nell’ottica di favorire la diffusione e il rafforzamento di un’economia ad impatto positivo per il territorio e le persone".