Cronaca | 29 novembre 2025, 18:24

Brucia il palcoscenico dell'Alfieri: attimi di paura nel salotto buono di Torino. Evacuato il teatro di piazza Solferino [FOTO]

Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e hanno estinto il rogo

Attimi di paura questo pomeriggio nel cuore di Torino. Un incendio si è infatti sviluppato all'interno del teatro Alfieri, in piazza Solferino. 
Ancora ignote le cause e la dinamica che hanno portato all'origine del rogo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino che, saliti sul palcoscenico, hanno prontamente circoscritto ed estinto il fuoco.
Il teatro è stato immediatamente evacuato e sono in corso le verifiche di sicurezza e di accertamento delle cause.

Massimiliano Sciullo

