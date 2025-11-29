Brucia il palcoscenico dell'Alfieri: attimi di paura nel salotto buono di Torino. Evacuato il teatro di piazza Solferino [FOTO]

Attimi di paura questo pomeriggio nel cuore di Torino. Un incendio si è infatti sviluppato all'interno del teatro Alfieri, in piazza Solferino.

Ancora ignote le cause e la dinamica che hanno portato all'origine del rogo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino che, saliti sul palcoscenico, hanno prontamente circoscritto ed estinto il fuoco.

Il teatro è stato immediatamente evacuato e sono in corso le verifiche di sicurezza e di accertamento delle cause.