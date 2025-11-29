Hanno sfilato e ballato, a ritmo di musica, sotto le finestre di Palazzo Civico: sono i manifestanti di area anarchica che si sono dati appuntamento questo pomeriggio alle 14,30 in corso Giulio Cesare all'angolo con via Andreis per far sentire ancora una volta la loro opposizione a ogni forma di guerra e di militarismo.
Un corteo che ha visto uno schieramento piuttosto robusto di forze dell'ordine a difesa del Municipio, ma che sarà seguito - nei prossimi giorni - da una nuova iniziativa. L'appuntamento, in particolare, è fissato per il 2 dicembre quando, all'Oval del Lingotto, sarà inaugurata l'edizione 2025 degli Aerospace & Defense meetings, che richiameranno player del settore aerospaziale torinesi, piemontesi e non solo.
Un'iniziativa, quella di martedì, descritta come una "giornata di blocco" contro quelli che vengono definiti "mercanti di morte".
Cronaca | 29 novembre 2025, 16:20
Corteo antimilitarista nelle strade del centro di Torino: sfilano davanti al Comune (aspettando gli Aerospace & defense meetings)
Una nuova iniziativa, dopo quella di questo pomeriggio partita da corso Giulio Cesare, è programmata per il 2 dicembre, giornata d'apertura degli ADM all'Oval Lingotto
