Incidente con quattro auto coinvolte: ecco perché nel pomeriggio di oggi un tratto del raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle è stato provvisoriamente chiuso al traffico in direzione Torino, in prossimità dello svincolo 1,200 (Tangenziale).
La circolazione è stata temporaneamente deviata in uscita obbligatoria allo svincolo 1 in direzione Torino.
Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo il Raccordo nel più breve tempo possibile.
Tre feriti sono stati trasportati in codice verde al Giovanni bosco. Forti disagi della circolazione.
Cronaca | 29 novembre 2025, 18:14
Incidente con quattro auto coinvolte: chiuso il tratto autostradale Torino-Caselle in direzione Torino. Tre feriti
La circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria allo svincolo 1 in direzione del capoluogo di provincia
