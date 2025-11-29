 / Cronaca

Cronaca | 29 novembre 2025, 18:14

Incidente con quattro auto coinvolte: chiuso il tratto autostradale Torino-Caselle in direzione Torino. Tre feriti

La circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria allo svincolo 1 in direzione del capoluogo di provincia

Incidente con quattro auto coinvolte: ecco perché nel pomeriggio di oggi un tratto del raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle è stato provvisoriamente chiuso al traffico in direzione Torino, in prossimità dello svincolo 1,200 (Tangenziale).

La circolazione è stata temporaneamente deviata in uscita obbligatoria allo svincolo 1 in direzione Torino.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo il Raccordo nel più breve tempo possibile.

Tre feriti sono stati trasportati in codice verde al Giovanni bosco. Forti disagi della circolazione.

