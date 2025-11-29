Una donna di 38 anni è stata soccorsa questo pomeriggio alle 17,30 a Nole, in via Madonna della Neve, dai sanitari del 118 di Azienda Zero.
Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ferita con un colpo di arma da fuoco alla testa dopo aver litigato con il proprio compagno.
Soccorsa, è stata portata con urgenza all'ospedale di Ciriè in codice rosso. Indagano i carabinieri di Venaria.
Cronaca | 29 novembre 2025, 19:33
Nole, litiga con il compagno e si spara alla testa: donna trasportata in codice rosso all'ospedale di Ciriè
L'intervento dei sanitari del 118 è avvenuto alle 17.30 in via Madonna della neve. La 38enne è in gravi condizioni
