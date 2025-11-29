Pozzostrada, cittadini esasperati dai rumori molesti: raccolte 400 firme di protesta

Schiamazzi, urla nel cuore della notte, musica ad alto volume e piccoli episodi di degrado che si ripetono ormai da mesi. È questo il quadro denunciato dai residenti di zona Pozzostrada.

Emblematica è la segnalazione un cittadino che ha raccontato una situazione diventata “insostenibile”, in particolare nella zona tra via Trecate e via Bardonecchia. Qui, soprattutto nelle ore notturne, verrebbero segnalati rumori molesti e la presenza di persone in evidente stato di alterazione nelle prime ore del mattino.

Secondo i residenti, il problema non si limiterebbe ai rumori: gli operatori Amiat sarebbero costretti a raccogliere con frequenza bottiglie rotte e rifiuti abbandonati, mentre alcuni tassisti eviterebbero la zona nelle ore più problematiche. Una somma di disagi che ha portato il quartiere a mobilitarsi con una raccolta firme che ha già superato le 400 adesioni.

L’interpellanza di Anna Vadalà

A portare la questione in sede istituzionale è la consigliera della Lega Anna Vadalà, che ha presentato un’interpellanza indirizzata alla Circoscrizione 3, chiedendo un quadro chiaro sulle azioni già messe in atto e su quelle programmate.

Nell’interpellanza si chiede se la Circoscrizione sia a conoscenza delle segnalazioni e se siano già stati richiesti sopralluoghi nelle fasce orarie più critiche da parte della Polizia Locale.

Un passaggio importante riguarda anche le relazioni con i residenti: Vadalà sollecita la Circoscrizione a farsi portavoce delle istanze del quartiere, inclusa la raccolta firme, promuovendo un tavolo di lavoro con la Città.