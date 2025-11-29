A Cavour il Natale arriva prima e porta il grande Gioco dell'Oca

Cavour si prepara all’arrivo di Babbo Natale già in anticipo, domani, domenica 30 novembre, l’atmosfera natalizia sarà protagonista fin dal mattino. ‘Cavour Commercio’, insieme alle associazioni cavouresi e al Comune, propongono appuntamenti pensati soprattutto per i bambini, tra giochi, animazione e incontri dedicati alle festività.

Per iniziare, piazza IV Novembre ospiterà i giri in carrozza e sui pony dalle 10 alle 16, mentre nel pomeriggio Piazza Martiri della Libertà diventerà la casa di Babbo Natale, dove accoglierà i bambini per foto, letterine e dolcetti. Via Roma sarà protagonista dei maxi giochi di legno a cura di Giocolegno di Brossasco, mentre l’ala comunale aprirà il grande Gioco dell’Oca fino alle 18 e Piazza Solferino sarà punto di ritrovo per i golosi grazie allo street food già dalle 12,30.

Sempre in piazza Solferino, i bambini della materna e delle elementari parteciperanno al laboratorio dei biscotti dalle 10 alle 11, con impasti, decorazioni e idee creative legate ai dolci di Natale. La stessa piazza segnerà anche la partenza della ‘Passeggiata di Natale’ alle 11,15 un percorso di circa tre chilometri dedicato ai partecipanti a due e quattro zampe. Ci sarà anche una ‘Caccia all’elfo’ facile passeggiata alla ricerca dell’elfo e dei suoi amici, nascosti attorno alla Rocca.

Il pomeriggio ci sarà l’accensione ufficiale delle nuove luci natalizie in piazza Sforzini, prevista alle 16,30, accompagnata da cioccolata calda e panettone distribuiti dalla Pro Loco. La Biblioteca comunale ospiterà alle 15 la presentazione del libro ‘Biscotto, l’altra parte di me’ di Carla Andrion, mentre il centro del paese accoglie per tutta la giornata il mercatino di Natale con hobbisti e artigiani. Negozi aperti e musica dal vivo con zampognari e i danzatori di Bram arricchiscono l’atmosfera delle vie interessate dagli eventi.

Il programma si chiude alle 17,30 nella Parrocchia di San Lorenzo, dove gli ‘amici del Corelli’ propongono il concerto di Natale con brani del repertorio tradizionale. Diverse aree dell’iniziativa includono anche ‘L’angolo della solidarietà’, con raccolta di libri e giochi in buono stato organizzata dal Cav di Savigliano.