Pino Torinese celebra la Giornata internazionale dei Diritti della Donna

Il Comune di Pino Torinese presenta un calendario di appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale dei Diritti della Donna, con iniziative tra Pino e Chieri che uniscono linguaggi diversi ma con un unico filo conduttore: valorizzare il ruolo, la storia e la voce delle donne nella continua lotta per la conquista dei diritti civili.

Si parte venerdì 6 marzo alle ore 16.00 al Parco Falcone e Borsellino di Chieri con "La nostra storia è una" – #OurStoryIsOne, a cura di FIDAPA sezione Pino-Chieri, una piantumazione di alberi in memoria delle donne iraniane che hanno dato la vita per la difesa dei loro diritti e per la parità di genere. L'iniziativa proseguirà alle 16.30 con un incontro informativo nei locali del Ristorante Ex Mattatoio.

"Come presidente della sezione FIDAPA Pino-Chieri, in occasione della Giornata Internazionale della Donna dedichiamo questo momento alla riflessione sul coraggio e il sacrificio che le donne hanno sempre dato in tutto il mondo. In particolare, in questa giornata vogliamo onorare la memoria di 10 donne Bahá’í che sono state impiccate in una sola notte a Shiraz nella Repubblica Islamica dell’Iran per la libertà di coscienza e per non aver voluto rinnegare la loro Fede (Bahá’í). Rendiamo omaggio alla loro resistenza piantando alberi in loro memoria", ha dichiarato Flora Ahadizadeh Sabet, presidente FIDAPA sezione Pino-Chieri.

Il cuore delle celebrazioni sarà domenica 8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, alle ore 16.30 all'Auditorium del Centro Polifunzionale di Pino, dove la rassegna "Su di corda" a cura dell'Unitre di Pino Torinese proseguirà con il concerto del Sabrina Oggero Viale Trio, composto da: Sabrina Oggero Viale (voce), Tiziano Codoro (tromba) e Loris Deval (chitarra). La performance propone un repertorio inedito ispirato alle figure femminili dell'antico Egitto: un viaggio musicale tra dee, sacerdotesse, musiciste e danzatrici, tra richiami rituali e suggestioni simboliche che collegano passato e presente. Il progetto, ideato per il bicentenario del Museo Egizio di Torino, intreccia lingue e stili diversi per raccontare temi universali come memoria, speranza, presenza e desiderio di essere ricordati. La prenotazione è consigliata, considerato il probabile esaurimento dei posti.

Il programma proseguirà martedì 10 marzo con la proiezione del film "Leggere Lolita a Teheran", inserita nella rassegna cinematografica "Cinema a Pino" a cura dell'associazione Santa Maria del Pino. Film del 2024 con la regia di Eran Riklis, ambientato nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini. Protagonista la docente universitaria Azar Nafisi, che a causa delle condizioni politiche e sociali lascia l'insegnamento e riunisce segretamente a casa sua sei delle sue studentesse. Queste giovani donne tolgono il velo, parlano delle loro speranze, della loro femminilità e della loro ricerca di un posto in una società sempre più oppressiva. L'ingresso è fissato a 5 euro, salvo abbonamento.

Si riprenderà poi venerdì 20 marzo alle ore 17.00 alla Biblioteca civica di Chieri con "Se potremo impedire a un cuore di spezzarsi - ritratti e storie per dire basta alla violenza”, di Chiara Ceddia in collaborazione con il Centro Antiviolenza "In-Rete" di Chieri. L'appuntamento prevede non solo la presentazione del libro, ma anche una mostra collegata che ritrae i volti delle protagoniste del volume, entrambe a cura dell'autrice, in un percorso narrativo e visivo pensato per sensibilizzare e stimolare una riflessione collettiva sul tema. Parte del ricavato derivante dalla vendita dei libri sarà devoluto in sostegno delle vittime di violenza.

Chiusura sabato 28 marzo alle ore 17.00 all'Auditorium di Pino con "Male-dette. Manuale di imprecazione etica", nuovamente a cura di FIDAPA: presentazione a cura di Stefania Doglioli ed Elena Miglietti, con un laboratorio interattivo della voice coach Sara Alessandra Sottile. Il manuale nasce con l'obiettivo di superare secoli di ingiuria e insulto spesso indirizzati al femminile, senza reprimere la legittima rabbia che porta i toni a crescere e il linguaggio a liberarsi, proponendo un uso consapevole delle parole.

"Queste iniziative testimoniano l'attenzione concreta che Pino Torinese dedica ai temi dei diritti, del rispetto e della valorizzazione delle donne - ha spiegato la sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi. - Non si tratta soltanto di eventi, ma di un percorso che coinvolge territori, anche limitrofi, associazioni e cittadini, con l'obiettivo di rafforzare una sensibilità collettiva sulla parità di genere e di trasformarla in una risorsa sociale e culturale. È attraverso momenti come questi che una comunità cresce e si riconosce nei principi di inclusione e partecipazione".

Sulla stessa linea l'assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Elisa Pagliasso. "L'8 marzo rappresenta per noi molto più di una celebrazione simbolica: è un momento di responsabilità culturale e civile in cui le istituzioni possono contribuire a diffondere conoscenza, consapevolezza e partecipazione. Insieme alle associazioni coinvolte abbiamo scelto di costruire un calendario articolato che unisse linguaggi diversi - dalla musica alla letteratura, dalla memoria collettiva alla riflessione sociale - perché crediamo che solo attraverso la cultura e a momenti di condivisione si possano generare un dialogo autentico e di consapevolezza sulla parità di genere, in tutti i suoi aspetti".