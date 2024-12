Reggia di Venaria, oltre mille camminatori partecipanti alla Mandrialooonga l’ultima Camminata Reale 2024

Sono stati oltre 1.000 stamattina i partecipanti alla Mandrialooonga, l’ultima Camminata Reale del 2024 organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con l’Ente Parchi Reali e col contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.



Sfidando il freddo iniziale del mattino, i camminatori si sono poi avventurati dalla Reggia di Venaria in due percorsi ad anello di 12 e 26 km, tra i paesaggi mozzafiato del Parco La Mandria, solitamente chiusi al pubblico, per tornare all’imponente Citroniera della Reggia dove si è tenuto il momento del ristoro finale.



Con il timbro del Passaporto Reale e la consegna del Diploma di partecipazione, si è conclusa l’iniziativa che quest’anno ha registrato in totale oltre 5.000 viandanti con leg Camminate Reali di Stupinigi, Castello di Agliè e Valcasotto.