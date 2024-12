Asl Città di Torino: al via il progetto di car pooling aziendale per una mobilità più sostenibile

L'ASL Città di Torino parte con il progetto di sperimentazione di soluzioni di car pooling aziendale, ad integrazione e supporto del servizio di trasporto pubblico locale, all'interno del "Progetto MoTO: a Turin living Lab for a new inclusive, shared and digital mobility", iniziativa dedicata a sperimentare nuovi scenari di guida cooperativa, autonoma e connessa.

Il Progetto MoTO, promosso da Fondazione Piemonte Innova, Istituto designato dalle istituzioni locali per promuovere consolidare i progetti europei e dal Comune di Torino, ha ricevuto l'approvazione dall'EIT Urban Mobility (Istituto Europeo per l'innovazione e la tecnologia).

Per sviluppare questo progetto Karos Mobility, Società con sede in Francia, è stata incaricata di lanciare il suo servizio in Italia direttamente presso l'ASL Città di Torino.

La tecnologia avanzata di intelligenza artificiale di Karos, frutto di anni di ricerca e applicazioni reali, garantisce un’esperienza fluida sia per i datori di lavoro che per i pendolari. Questo progetto è in linea con gli sforzi europei per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti quotidiani, promuovendo al contempo l’innovazione a livello locale.

Il primo passo di Karos in Italia:

La collaborazione con l’ASL Città di Torino rappresenta una tappa strategica per introdurre in Italia l’innovativa soluzione di car pooling a corto raggio di Karos, partner consolidato di strutture sanitarie e ospedali in tutta Europa.

I vantaggi per i dipendenti dell’ASL Città di Torino:

• Risparmi significativi sui costi di spostamento.

• Guadagno per i conducenti, che ricevono un rimborso spese per l’utilizzo dell’auto:

(2 € per i primi 20 km + 0,10 €/km per ogni km aggiuntivo).

• Costo contenuto per i passeggeri, paragonabile al prezzo dei trasporti pubblici.

• Un’app semplice e affidabile, progettata per un utilizzo quotidiano e flessibile.

• Contributo diretto alla riduzione delle emissioni di CO₂ e del traffico nella regione.

Un progetto europeo per una mobilità condivisa e sostenibile:

Un piano di implementazione ambizioso: