Alpignano è già in clima: ecco la programmazione degli eventi per il periodo di Natale di luce

È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la presenza di simboli del Natale quali l’albero, il presepe e Babbo Natale, animazioni a tema natalizio. La manifestazione ha quindi un carattere profondamente culturale e ricorrente in quanto viene effettuata ormai da tempo almeno una volta all’anno.



La Pro Loco di Alpignano, in collaborazione con il Comune di Alpignano, ha ideato un ricco programma per il mercatino di Natale del prossimo 8 dicembre 2025 proposto ancora una volta sotto il titolo “Natale in Luce ad Alpignano”.



Verrà allestito in piazza Caduti, via Fontaine, viale Vittoria e corso Torino un mercatino di Natale.

Sono previsti 75 banchi di hobbisti, 20 banchetti delle associazioni, qualche delizia di dolci, miele, insaccati e lo street food di Pro Loco Alpignano con polenta e cinghiale, strudel e vin brùlè. Si tratta di quasi cento gazebo che renderanno interessante la visita per tutti gli alpignanesi e non solo.



Ci sarà spazio così anche per le associazioni di volontariato che avranno l'opportunità di promuovere la propria attività e far conoscere il proprio impegno sociale che sia di beneficenza, turistico, culturale o sportivo. Ogni associazione avrà una vetrina preziosa addobbata per il Natale che permetterà di raccontarsi, illustrare il proprio impegno e far emergere la propria rilevanza nel tessuto sociale. La giornata sarà anche occasione per tutti di scambiarsi reciprocamente gli auguri di buone feste.



In piazza Caduti verrà allestita la casa di Babbo Natale con il contributo del Gruppo Scout di Alpignano, insieme al ritorno del bosco di 20 alberi di Natale realizzati dalle associazioni di Alpignano, un’idea per riportare la gioia attraverso la bellezza del Natale in piazza Caduti.

Con l’aiuto delle Associazioni alpignanesi, si vuole fare delle festività natalizie un momento di unione tra le diverse anime della città e di reciproco sostegno tra il volontariato cittadino. La Pro Loco di Alpignano sceglie di adottare il simbolo dell’albero per unire e raccontare una città composita e inclusiva attraverso i valori dell’accoglienza, della sostenibilità̀ e della bellezza, alberi fatti di fantasia ma anche di luci e colori. Questo renderà il Natale una festa per tutti, con tutti e di tutti.



Il bosco, davvero unico nel suo genere, sarà inaugurato al mattino alla presenza delle autorità cittadine e acceso alle ore 17.00 dell’8 dicembre.



Momenti di musica, danza e canti natalizi saranno proposti durante la giornata.

In particolare, ci saranno le esibizioni dello Studio Danza Visconi, la slitta di Babbo Natale del Borgo Talle, le canzoni di Simo’s Songs, la Filarmonica di Alpignano e la musica itinerante dei tamburi e delle cornamuse. dei MystikNot.

Sarà anche in funzione per tutto il giorno la Pista di Pattinaggio inaugurata il 28 novembre.



Ulteriore iniziativa che partirà il 7 dicembre e proseguirà fino al 21 dicembre è denominata “Villaggio di Natale”, un caleidoscopio di proposte per grandi e piccini nel grande salone dell’Opificio Cruto in via Matteotti 2 il 7, 14, e 21 dicembre dalle 14.30 alle 18.30.



Ci saranno laboratori per i bambini gestiti dalla Bottega degli Artisti, dal Cemea, dall’associazione La Matrioska, dalla cooperativa Anteo di Druento, dall’associazione Audido, da Rosario Catanzaro con il bonsai e dal Comitato Genitori IC Alpignano.



Poi arrivano gli spettacoli di magia, musica e teatro con il Mago Kelo, la compagnia artistica 2inScena con il concerto spettacolo “Il magico mondo di Laura” e la Bottega Teatrale con i burattini di Cardascio.

Non mancherà la bellissima poltrona di Babbo Natale con la possibilità di imbucare le lettere che arriveranno al Polo Nord: la lettera più originale verrà premiata il 6 gennaio durante la festa della Befana. Ogni pomeriggio si festeggia con Nutella Party, Kinder Punch, Pop Corn e Vin Brulè.



Infine, sulle balconate del municipio di viale Vittoria, troneggiano le 30 grandi pale dell’Avvento dipinte tra il 2008 e il 2011 da artisti e bambini alpignanesi con la collaborazione dell’Audido e del Borgo Vecchio, quest’ultima associazione ideatrice del progetto che aveva l’obiettivo di aggregare e coinvolgere gli abitanti di Alpignano e le sue associazioni.



Il Presepe è una raffigurazione della nascita di Gesù, ricostruita mediante la posa di numerose pale lignee larghe 1,30 metri e alte 1,70 metri. Quest’anno il Presepe sarà costituito da trenta pale, dipinte da alpignanesi, tutte già esposte negli anni dal 2008 al 2011 alle quali si aggiungeranno quattro pale realizzate dal 2022 al 2025 a cura del Gruppo Pittorico Pinzi. La nuova pala del 2025 rappresenta la fuga in Egitto ed è stata dipinta da Tullio Galieri e da Giovanna Ruiu.



Infine, sul Ponte Nuovo si trovano le dodici grandi stelle di Natale con una serie di desideri per il Natale 2025 e con gli auguri di Buone Feste della Pro Loco di Alpignano.



Questa ricca programmazione chiama tutta la Pro Loco ad uno sforzo di partecipazione e di volontariato per far si che tutti gli eventi siano realizzati al meglio.