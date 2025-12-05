Un nuovo ambulatorio al Civile di Pinerolo per prevenire l’osteoporosi

L’obiettivo è intercettare l’osteoporosi ai primi segnali e preparare un piano di prevenzione su misura. La struttura di Ortopedia dell’Ospedale Civile di Pinerolo, diretta da Pierfranco Triolo, lancia un nuovo ambulatorio coordinato dagli ortopedici Nicola Lollino e Stefano Pazzano.

“L’osteoporosi è una patologia silenziosa ma molto diffusa, che rappresenta una delle principali cause di frattura negli anziani – riassume Triolo –. Grazie al nuovo ambulatorio vogliamo intercettare precocemente i pazienti a rischio e accompagnarli in un percorso di cura continuativo, evitando che una prima frattura ne determini altre”.

Il nuovo servizio dovrà identificare i soggetti a rischio per avviare percorsi diagnostici mirati e proporre trattamenti farmacologici e nutrizionali personalizzati. L’assistenza non si limita alla fase acuta della frattura, ma si sviluppa sul lungo periodo per evitare peggioramenti e nuove rotture, grazie a controlli periodici e un piano di prevenzione su misura.